Ginnastica Ritmica Iris: buone risposte da Udine, primi podi al campionato regionale / FOTO

Un weekend intenso ma dai riscontri positivi ed utili in vista del proseguo della stagione per la Ginnastica Ritmica Iris che ha fatto tappa in due diversi eventi.

A scendere per prime in pedana sono state le ginnaste presenti al Torneo Internazionale “SWIRL&TWIRL” al Pala Fiditalia di Udine, guidate dai tecnici Marisa Stufano e Maddalena Carrieri. Al sabato in pedana il Level B con gli esercizi di specialità che hanno visto Arianna De Feudis vincere nell’esercizio con la palla; secondo posto per Martina Maggi alle clavette, terzo gradino del podio per Anna De Candia al cerchio e Veronica Fruttidoro alla palla. Nella classifica all around (somma di due esercizi con attrezzi): seconda De Feudis, quinta Maggi, sesta Fruttidoro, settima De Santis, ottava De Candia. Domenica è stato il turno del Level A con Flavia Cassano prima nella specialità al cerchio e quinta nell’all around con Raffaella Caporusso nona. Per Clara Di Giorgio, invece, secondo posto nella specialità alla palla e quinto nell’all around.

Scendendo verso sud e più precisamente a Copertino (Lecce) è andata in scena la prima prova delle gare regionali con il Campionato Individuale Silver – LC LD LE. Nella categoria LE: Irene Porcelli vince tra le Allieve 3 (21.350), cosi come Sara Brunetta tra le Junior 2 (26.550). Emma Di Liddo è seconda tra le Junior 1 (25.250), quarta Cristina Bianco tra le Junior 2 (23.375). Passando alla categoria LC: Giada Bavaro vince tra le Junior 2 (20.450), quarta Greta Labbate tra le Allieve 2 (19.150), seconde Gaia Frisari (19.175) tra le Allieve 4 e Alessandra Piscitelli (18.775) tra le Junior 3. Chiudono i quarti posti di Marcella Calvani (17.850) tra le Allieve 4 e Valeria Serini (19.000) tra le Junior 1. Gara salentina conclusa con la categoria LD, dove Aurora Lamanna (24.550) vince tra le Junior 2, oltre ai due secondi posti di Melania De Cillis (21.350) tra le Allieve 3 ed Antonella De Feudis (22.125) tra le Junior 3. Soddisfazione per i tecnici accompagnatori Alessandra Sangilli, Dalila Losito e Debora Turturro.