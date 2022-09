Ginnastica Ritmica Iris, biscegliesi in gara all’Individuale Gold Allieve

Tutto pronto in casa Ginnastica Ritmica Iris per un weekend intenso che vedrà le ginnaste protagoniste in Italia ed all’estero.

Questa mattina si vola in Ungheria per prender parte alla Obuda Cup, Torneo Internazionale che si terrà l’1 e 2 ottobre all’Angyalföldi Sporthall di Budapest. Al prestigioso torneo in terra magiara prederanno parte atlete provenienti da tutta Europa. I tecnici accompagnatori Marisa Stufano e Maddalena Carrieri avranno l’opportunità di testare gli esercizi e la condizione di Irene Carbonara che prenderà parte alla gara Senior e Michela Sallustio, protagonista tra le Junior. Entrambe le ginnaste scenderanno in pedana domani pomeriggio, 1 ottobre.

Taviano invece sarà la tappa della seconda prova del Campionato Individuale Gold Allieve (domenica 2 ottobre) alla quale l’Iris si presenta con la barlettana Raffaella Caporusso (2011 A3), mentre per il trofeo Giovani Promesse spazio per le Allieve biscegliesi Irene Porcelli (A2), Sara Belgiovine (A3) ed Emma Di Liddo (A4). Tecnico accompagnatore della spedizione salentina sarà Dalila Losito e Alessandra Sangilli.