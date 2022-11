Ginnastica Ritmica Iris: al Campionato Nazionale di Specialità Gold c’è la biscegliese De Feudis

A distanza di poche settimane la Ginnastica Ritmica Iris torna per la terza volta in Sicilia, questa volta per il Campionato Nazionale di Specialità Gold, previsto al PalaCatania dal 4 al 6 novembre con una biscegliese protagonista in pedana.

Sulla pedana catanese, organizzazione affidata all’Athletic Club Fiumefreddo, il tecnico accompagnatore Monica Scivetti porta in pedana quattro rappresentanti dell’Iris.

Si parte venerdì 4 novembre, quando in serata è prevista la prova di qualificazione con la coppia formata dalle bitontine Silvia Maffei (2004) e Simona Brunetta (2005). Il pomeriggio del 5 novembre sarà il momento della biscegliese Arianna De Feudis (2008) impegnata tra le Junior con le clavette. Chiude il programma del sodalizio del presidente Nico Di Liddo, la performance di Silvana De Santis. La ginnasta nativa di Bitonto, classe 2008, prenderà parte alla categoria Junion con il nastro.