Ginnastica Ritmica Iris, al Campionato Nazionale di Insieme c’è la biscegliese Abbadessa

Impegno in Trentino per la Ginnastica Ritmica Iris, di scena dal 2 al 4 luglio al Campionato Nazionale Assoluto Gold ed al Campionato Nazionale di Insieme Gold Allieve, Giovanile, Open in Folgaria (Trento).

L’evento al Palaghiaccio è organizzato dalla Gym Club Ala con il supporto dell’azienda per il turismo Alpe Cimbra. Sabato 3 luglio parte il concorso generale con le qualificazioni alle quali prenderanno parte 52 squadre partecipanti. Iris presente con la squadra Open ai 5 cerchi formata da: Serena Abbadessa (Bisceglie), Irene Carbonara (Giovinazzo), Giorgia Cuomo (Modugno), Maria Dellaquila (Barletta) e Michela Sallustio (Molfetta). Tecnici accompagnatori saranno Marisa Stufano e Maddalena Carrieri.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube di Federginnastica.