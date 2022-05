Ginnastica Ritmica Iris a Taviano per il Campionato Inviduale Silver

Domenica 15 maggio la Ginnastica Ritmica Iris parteciperà con un numeroso gruppo di ginnaste alla 2^ prova del Campionato Individuale Silver LC LD LE e al Trofeo Coni. L’evento è organizzato dalla Doria Gym organizza al Parco Ricchiello di Taviano.

In terra salentina saranno ben sei i campionati che andranno in scena tra Silver e Gold. In casa Iris per quel che concerne il Campionato Individuale Silver LC scenderanno in pedana: Valeria Serini (Giovinazzo) A4; Melania De Cillis (Bisceglie) A2; Greta Labbate (Bari) A1; Giada Bavaro (Giovinazzo), Aurora Lamanna (Bitonto) per le J1; Antonella De Feudis (Bisceglie), Alessandra Piscitelli (Molfetta) per le J2 e Alenia Pasqualoni (Giovinazzo) tra le J3.

Tante le ginnaste Iris in gara anche per l’Individuale Silver LD: Emma Di Liddo (Bisceglie) A4; Sara Belgiovine (Bisceglie) A3; Irene Porcelli (Bisceglie) A2; Cristina Bianco (Bisceglie), Anna De Candia (Molfetta) per le J1; Arianna De Feudis (Bisceglie), Silvana De Santis (Bitonto), Veronica Fruttidoro (Bitonto) per le J2; Martina Maggi (Carbonara) J3; Vittoria Ficco (Bisceglie) S1, Simona Brunetta (Bitonto) e Silvia Maffei (Bitonto) per le S2.

Due, invece, le ginnaste del sodalizio presieduto da Nico Di Liddo che scenderanno in pedana per l’Individuale Silver LE: Raffaella Caporusso (Barletta) A3 e Sara Brunetta (Bitonto) J1.

A concludere la lunga giornata di Taviano ci sarà il Trofeo Coni con l’Iris che schiera la squadra composta da Sara Brunetta (2009), Anna De Candia (2009), Raffaella Caporusso (2011) e Arianna De Feudis (2008).

Tecnici accompagnatori della trasferta leccese saranno: Alessandra Sangilli, Lucia Andriani e Dalila Losito.