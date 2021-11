Ginnastica ritmica, buona prova di Abbadessa al Nazionale Individuale Gold

Sono risultati importati quelli conseguiti dalla Ginnastica Ritmica Iris in occasione del Campionato Nazionale Individuale Gold Junior-Senior, disputato nello scorso weekend a Chieti.

Al Pala Tricalle l’Iris presentava quattro ginnaste guidate dai tecnici accompagnatori Marisa Stufano e Maddalena Carrieri.

Tra le Junior 2 risultato di valore conseguito da Michela Sallustio. La ginnasta molfettese chiude al decimo posto con il punteggio di 49.650. Vittoria per Alice Taglietti (Auxilium Genova) con il punteggio di 81.200. Tra le Junior 3 bella performance anche per la biscegliese Serena Abbadessa (44.250), prima esperienza per lei, che chiude la sua esperienza abruzzese con un sedicesimo posto, mentre la vittoria se l’aggiudica Viola Sella (Forza e Coraggio Milano) con un 86.550.

Il punto massimo del weekend per l’Iris arriva la domenica grazie ad Irene Carbonara. La ginnasta nativa di Giovinazzo ottiene un importante quarto posto nella categoria Senior con il punteggio di 75.800. Primo posto ottenuto, invece, da Anais Carmen Bardaro (Ginnastica Fabriano) con un 80.300. Sedicesimo posto per la barlettana Maria Dellaquila che chiude con il punteggio finale di 49.600.

“Per le nostre ginnaste è stata una due giorni importante – afferma Marisa Stufano – dove hanno dimostrato una costante crescita che ha portato a risultati importanti. Il lavoro quotidiano quasi sempre dà i suoi frutti. Risultati come quello della Carbonara e della sue compagne ci fa capire che siamo sulla strada giusta”