Ginnastica Ritmica, biscegliesi protagoniste a Taviano al trofeo “Giovani Promesse”

Domenica dai risultati positivi per la Ginnastica Ritmica Iris, protagonista ieri a Taviano in occasione del Campionato Individuale Gold Allieve e del trofeo Giovani Promesse.

Tra le Allieve 3, Raffaella Caporusso ottiene il settimo posto di tappa con il punteggio di 69.350. La ginnasta barlettana al termine delle due prove chiude con il quinto posto finale con il miglior punteggio di 75.600 che la qualifica alla zona tecnica del prossimo 23 ottobre a Gravina di Catania.

Buoni risultati anche per il trofeo Giovani Promesse che vedeva in gara tre ginnaste biscegliesi. Al termine delle due prove in terra salentina Irene Porcelli tra le Allieve 2^ fascia, ottiene il primo posto con il punteggio di 31.800 (1^ al corpo libero con 16.300 e 2^ alla fune con 15.500). Ai piedi del podio tra le Allieve 3^ fascia chiude Sara Belgiovine con il punteggio di 30.450 (2^ con 13.950 e 4^ con 16.500), chiude il trittico Emma Di Liddo che sale al terzo posto nella classifica finale tra le Allieve 4^ fascia con il punteggio di 33.500 (2^ a corpo libero con 18.250 e 3^ al cerchio con 15.250).

Conferme importanti per le ginnaste guidate dai tecnici accompagnatori Dalila Losito e Alessandra Sangilli.