Ginnastica Iris: Irene Porcelli campionessa interregionale, tutti i risultati delle biscegliesi

Risultati importanti quelli conseguiti dalla Ginnastica Ritmica Iris lo scorso weekend e con le biscegliesi protagoniste a Foligno in occasione della Zona Tecnica del Campionato individuale Gold di Specialità.

Al PalaPaternesi Irene Porcelli si laurea campionessa interregionale al corpo libero per la Zona Tecnica 5, che comprende le regioni del sud Italia, con il punteggio di 18,750. Tra le Junior 1, Emma Di Liddo conquista l’argento al cerchio (21,600) ed un quarto posto alla palla (20,200). Nella categoria Junior 2, Cristina Bianco vince la specialità nastro totalizzando un 23,450 ed è vicecampionessa interregionale alla palla con 23,900. Medaglie anche per le Junior 3 con Arianna De Feudis, che conquista un argento nella specialità clavette con il punteggio di 22,450 e un bronzo nella specialità palla con un 22,600.

Grande soddisfazione per l’intero team, guidato dai tecnici Marisa Stufano e Maddalena Carrieri, che conquista ottimi piazzamenti in tutte le categorie e strappa 11 dei 13 pass disponibili (biscegliesi tutte qualificate) per la finale nazionale dell’intero campionato, che si terrà dal 17 al 19 novembre in quel di Campobasso.