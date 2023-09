Ginnaste Iris in gara in Basilicata per il Trofeo CONI

Nuovo appuntamento fuori regione per la Ginnastica Ritmica Iris che prenderà parte dal 21 al 24 settembre al Trofeo CONI. All’evento in terra lucana, giunto all’ottava edizione e dedicati alle under 14, l’Iris rappresenta la Puglia. A disposizione della tecnica Dalila Losito ci saranno le campionesse della tappa regionale Irene Porcelli, Sara Belgiovine, Emma Di Liddo e Gaia Silvestris. Le ginnaste scenderanno in pedana venerdì 22 settembre all’interno del villaggio di Metaponto, confrontandosi con le altre rappresentative regionali su un programma che prevede un esercizio collettivo a corpo libero e uno a coppia con i cerchi.