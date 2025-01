Gare casalinghe per Diaz e Nettuno, derby della BAT per il Cinco

Il primo sabato del mese di Febbraio coincide con tre gare tutte da vivere per le biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Futbol Cinco.

I biancorossi di mister Di Chiano mettono nel mirino il decimo successo in campionato nel match contro l’Aradeo in programma al “Pala Colombo” di Ruvo per consolidare la prima posizione e fare un altro piccolo passo verso la serie A2. La squadra ospite è reduce dalla vittoria per 10-7 sul Carovigno ed attualmente occupa la quinta posizione in classifica con 16 punti (a 14 lunghezze dalla Diaz). All’andata le due squadre pareggiarono per 4-4. La partita, valevole per la quattordicesima giornata del campionato cadetto girone G, che inizierà alle ore 16.00, sarà diretta da Carlo Zorzin di Gradisca D’Isonzo coadiuvato da Alessandro Gionfalo di Rossano. Crono: Antonio Vania di Barletta.

Rinvigorito dal successo per 4-3 contro il Cus Foggia, il Futbol Cinco va a caccia del bis nel derby della sesta provincia contro la Futsal Andria in programma al “Palasport Corso Germania” di Andria nel turno numero 18 del massimo torneo regionale (fischio d’inizio ore 16). Una gara che, classifica alla mano, vede i padroni di casa favoriti avendo ben 17 punti di vantaggio sui nerazzurri. Statistiche alla mano si affronteranno il quinto miglior attacco contro la difesa più perforata. Difatti, i ragazzi di Chiereghin hanno siglato sinora 71 reti di cui ben 25 portano la firma di Sgarra mentre il Cinco ha subito 102 gol. All’andata gli andriesi si imposero per 9-1. Dirigeranno l’incontro Antonio Pedarra di Foggia affiancato da Michele Digiovanni di Barletta. Crono: Andrea Rizzi di Foggia.

Chiude il programma il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” ospiterà il Poggiorsini nel quindicesimo incontro del campionato serie C2 girone A. Biancazzurri a caccia del riscatto dopo il ko contro la Soccer Altamura. Al contempo, la squadra barese vuole dare continuità alla vittoria interna contro l’Audax Rutigliano. Pierfrancesco Quaranta di Taranto arbitrerà la contesa che avrà inizio alle ore 15.30.

Foto: Feliche Nichilo