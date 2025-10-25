Futsal: vincono Diaz e Nettuno ok, Cinco cade a Conversano/ CLASSIFICA

Due vittorie ed una sconfitta. Quindici gol siglati e undici subiti. E’ questo il bilancio delle tre gare che hanno visto protagoniste Diaz, Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 25 ottobre.

I biancorossi di Di Chiano non sbagliano contro il Pisticci, nel terzo turno del campionato di B girone G, imponendosi per 6-2 al “Pala Cosmai” grazie alla doppietta di De Cillis a cui si aggiungono i sigilli di Salguero, Dell’Olio, Iodice e Lovino. Per gli ospiti invece, a segno Caporusso (poi espulso) e De Fina. I biscegliesi salgono a quota 6 punti e sabato prossimo sarà di scena a Brindisi ospiti del Motorscar che ha sbancato il campo del Bernalda per 3-2.

Secondo sconfitta di fila per il Futbol Cinco battuto per 6-3 dagli Azzurri Conversano nel turno numero 7 del campionato serie C1. Per i ragazzi di Maiello gol di De Cillis (doppietta) e Favarò. Per i locali si annotano le due reti di Sciannamblo e gli acuti di D’Ecclesis, Lapertosa, Cannone e Montrone. Il Cinco, in virtù del ko esterno, resta a 3 punti e scende all’ultimo punto in graduatoria. Sabato prossimo derby della BAT con la Futsal Andria.

Dolce debutto in campionato per il Nettuno che, dinanzi al pubblico amico, vince il derby della sesta provincia con l’Apulia Trani per 6-3. Protagonista dell’incontro è La Notte artefice di una tripletta rimpinguato dalla doppietta di Palermo e Valente mentre, per l’Apulia Trani a segno Di Palma, Papagni e Vitale. Sabato prossimo nuovo turno interno. Al “Centro Sportivo Aurora” arriva il Ruvo.

