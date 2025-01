Futsal, ultima d’andata per la Diaz, trasferte per Cinco e Nettuno

Nuovo appuntamento di campionato per Diaz, Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 11 gennaio.

Ultima d’andata per i biancorossi di Di Chiano che, al “Pala Colombo” di Ruvo di Puglia, ospiteranno il Motorscar Brindisi calcio a 5. L’obiettivo dei biscegliesi è quello di conquistare l’intera posta in palio per consolidare la prima posizione in graduatoria e proseguire la striscia positiva di risultati. Gli ospiti invece, sono in serie positiva da quattro gare e cercano punti per mantenere la quarta posizione. Le due squadre sono staccate di sei lunghezze (21 per la Diaz e 15 per i brindisini). Di fronte il terzo miglior attacco e la terza difesa meno perforata. I biscegliesi hanno siglato 44 gol contro i 29 subiti dal Brindisi. Non sarà dell’incontro De Risi appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. La partita, che avrà inizio alle ore 15.00, sarà diretta da Franco Ferra di Policoro coadiuvato da Maria Teresa Cassano sempre di Policoro. Crono: Sergio De Gennaro di Molfetta.

Trasferta al “Paolo Poli” di Molfetta per il Futbol Cinco che affronterà la capolista Real Molfetta (fischio d’inizio ore 16.00) in occasione del quattordicesimo incontro del massimo torneo regionale. Si sfidano infatti la prima e l’ultima della classe pertanto, per i biscegliesi si prospetta un’autentica montagna da scalare per i nerazzurri. All’andata i molfettesi, vincitori della Coppa Puglia, vinsero per 9-3. Alessandro Boccuzzi di Bari e Vitantonio Diviccaro di Barletta sono gli arbitri designati per l’incontro mentre il cronometrista sarà Francesco Lovascio di Bari.

Chiude il programma il Nettuno di scena a Rutigliano per affrontare l’Azetium Rutigliano nel dodicesimo turno del torneo serie C2 girone A. I biancazzurri mettono nel mirino il secondo successo di fila per avvicinarsi a centro classifica. La gara, che inizierà alle ore 16.00, sarà arbitrata da Gianluca Soldano di Barletta.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco