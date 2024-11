Futsal, turno indigesto per Cinco e Nettuno/RISULTATI E CLASSIFICA

Sabato da dimenticare per Futbol Cinco e Nettuno battute nelle rispettive sfide di campionato regionale.

I nerazzurri di Tritto vengono battuti per 5-2 dal Futsal Ruvo nell’undicesimo incontro del torneo serie C1. I biscegliesi chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al sigillo di D’Elia. Nella ripresa però, arrivano le cinque reti ruvesi e il gol di L’Erario. In virtù del ko interno, il Cinco rimane a quota 5 punti scendendo all’ultimo posto in graduatoria. Sabato prossimo nuovo turno interno. Al “Pala Cosmai” arriverà il Futsal Veglie.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Cade anche il Nettuno battuto per 8-4 dal San Ferdinando. Per i biancazzurri a segno Spadavecchia (tripletta) e Cangelli. I biancazzurri restano a 6 lunghezze e nel prossimo incontro ospiteranno al “Centro Sportivo Aurora” le Aquile Molfetta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco