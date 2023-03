Futsal: Diaz a Pisticci per punti playoff, lontano da casa anche Futbol Cinco e Nettuno

Sabato di gare fuori casa per le tre portacolori biscegliesi che scenderanno in campo tutte alle ore 16.00.

Dopo il pareggio interno con il Sammichele, la Diaz sarà di scena a Pisticci ospite del Comprensorio Sport Pisticci nel ventiduesimo incontro del campionato cadetto girone G. I biancorossi vanno a caccia del bottino pieno per consolidare la quarta posizione in graduatoria. I padroni di casa invece, per interrompere la striscia negativa di risultati che dura da tre partite ed al contempo aumentare il distacco dal fanalino di coda Alma Salerno attualmente di tre lunghezze. Di fronte il quarto miglior attacco e la seconda peggior difesa. La Diaz infatti ha siglato sinora 78 reti mentre, il Pisticci ne ha subiti 121. All’andata i biancorossi si imposero per 5-1.

Trasferta a Conversano per il Futbol Cinco che se la vedrà con la compagine locale nel turno numero 23 del massimo torneo regionale. Nerazzurri cercano i tre punti per scalare posizioni in classifica così come la compagine di casa. Elementi che fanno pregustare un match aperto ad ogni risultato. Nel match d’andata i biscegliesi furono sconfitti per 5-3. In tale occasione andarono a segno De Cillis, D’Elia e L’Erario.

Chiude il programma il Nettuno di scena a Rutigliano ospite dell’Audax. Biancazzurri reduci dalla vittoria per 12-6 sul Poggiorsini nel recupero della prima giornata di ritorno e mettono nel mirino l’undicesimo successo in campionato per portarsi nella zona playoff. Rutigliano a caccia del terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria sull’Eraclio ed il pareggio con l’Azetium.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco