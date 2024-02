Futsal, turni in trasferta per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno

Gare dal coefficiente di difficoltà medio alto per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 10 febbraio tutte alle ore 16.00.

La capolista biancorossa sarà di scena al “Palamontecugno” di Senise (Potenza) per affrontare la compagine locale nel quindicesimo incontro del campionato serie B girone G. Una gara che si prospetta da tripla considerando che si affrontano la prima e la terza della classe. Tra le due compagini vi sono cinque punti di distacco. La Diaz ne ha ottenuti 34 mentre il Senise 29. Analizzando le statistiche si sfideranno il miglior attacco e la difesa meno perforata. Lucani a segno in 83 occasioni (di cui 29 portano la firma di Di Pinto) invece i biscegliesi hanno subito sinora 30 marcature. All’andata i ragazzi di Di Chiano si imposero per 5-2.

Trasferta a Brindisi per il Futbol Cinco in occasione del ventesimo turno del massimo torneo regionale. Nerazzurri a caccia del settimo acuto nella stagione regolare. Non sarà semplice visto che i biscegliesi se la vedranno con la terza forza del girone la quale è reduce dalla sconfitta per 6-0 con il Ruvo. Nel match d’andata i brindisini vinsero per 6-3.

Chiude il programma il Nettuno di scena a Giovinazzo ospite dell’Academy Football per disputare la sedicesima giornata della regular season.

Foto: Pagina facebook Diaz