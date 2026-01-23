Futsal: turni in trasferta per Diaz e Futbol Cinco, Nettuno impegnato in Coppa

Rinforzare la posizione in classifica, tornare a fare punti dopo un lungo periodo e centrare il pass al turno successivo della Coppa Puglia. Sono questi gli obiettivi delle tre biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 24 Gennaio.

Seconda trasferta consecutiva per i biancorossi di Di Chiano di scena al “Pala Ercole” di Policoro per affrontare il Pisticci nel turno numero 14 del torneo cadetto girone G. La Diaz mette nel mirino il dodicesimo successo nella regular season per mantenere il vantaggio sulla dirette inseguitrici. La squadra locale invece, cerca punti per avvicinarsi alla zona playout attualmente distante quattro lunghezze. All’andata i biscegliesi si imposero per 6-2. La gara inizierà alle ore 16.00.

Trasferta a Turi per il Cinco che se la vedrà con il Thuriae nella sedicesima giornata del campionato serie C1. Nerazzurri a caccia di punti per interrompere la lunghissima striscia negativa di risultati iniziata ad Ottobre e provare a ridurre il distacco dal Futsalento attualmente di 5 lunghezze. Al contempo, i padroni di casa, vanno a caccia del risultato pieno per rimanere in piena zona playoff. Fischio d’inizio ore 16.00.

Chiude il programma il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” affronterà la Vicente Molfetta nel quinto nonchè ultimo incontro del girone B della Coppa Puglia riservata alle squadre militanti in serie C2. I biancazzurri occupano la seconda posizione in graduatoria con 6 punti e devono assolutamente vincere (sperando non faccia lo stesso lo Jovis Natio) per poter provare ad accedere al turno successivo della competizione regionale. Difatti, approdano alla seconda fase le prime classificate di ogni girone e le migliori seconde. La partita inizierà alle ore 15.30.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco