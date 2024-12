Futsal: tre arbitri biscegliesi chiamati a dirigere gare della FWEC a Bari

Una finestra fuori dal contesto regionale quella vissuta da tre arbitri biscegliesi di calcio a 5 che hanno preso parte alla Futsal Women’s European Champions, disputata nello scorso weekend al PalaFlorio di Bari e vinta dal Bitonto.

Stefano Polito (in foto a destra) è stato arbitro 2 del match tra Bitonto e Nantes, valido per la prima giornata del girone A. Antonio Bombini e Pietro Mastrodonato, invece, hanno diretto in coppia la gara tra Nantes e Münster, finalina che ha decretato il quinto e sesto posto nella competizione.

Una esperienza formativa per i tre direttori di gara biscegliesi che fanno parte del CRA Puglia con il chiaro intento di passare un giorno dal contesto regionale a quello nazionale.