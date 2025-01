Futsal: trasferta calabrese per la Diaz in B, prove esterne anche per Futbol Cinco e Nettuno

Nuovo appuntamento del mese di Gennaio per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 25.

Trasferta calabrese per la capolista biancorossa di scena a Casali del Manco (Cosenza) per affrontare la squadra locale nel tredicesimo incontro del campionato serie B girone G. I biscegliesi puntano ad ottenere il nono successo stagionale per consolidare la vetta della classifica. Al contempo i calabresi sono reduci dal ko per 8-7 con il Real Carovigno e cercano punti per risalire posizioni in graduatoria. Per i padroni di casa non sarà dell’incontro Milano appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. All’andata la Diaz si impose per 2-0 in virtù dei sigilli di Dell’Olio e Rappa. Fischio d’inizio ore 16.00.

Abbandonare l’ultimo posto in graduatoria. E’ questo l’obiettivo del Futbol Cinco che si recherà a Turi per affrontare il Thuriae nel match valevole per il sedicesimo turno del massimo torneo regionale (fischio d’inizio ore 15.30). Si tratta di un autentico scontro salvezza tra due squadre che hanno come intento quello di mantenere la categoria. Sulla carta però, i padroni di casa sono favoriti considerando la posizione e i punti conquistati sinora. Il Thuriae infatti, ne ha ottenuto sinora 15 contro i 5 del Cinco. Di fronte il secondo peggior attacco e la difesa più perforata. I locali hanno siglato sinora 41 gol mentre i nerazzurri ne hanno subiti ben 95. All’andata i biscegliesi vinsero per 8-3 (unica vittoria stagionale).

Chiude il programma il Nettuno che se la vedrà con la Soccer Altamura, terza forza del girone, nella giornata numero 14 del torneo serie C2 girone A. I biancazzurri vogliono proseguire la striscia positiva di risultati che dura da due gare. Non sarà semplice in quanto l’Altamura è in serie utile da quattro gare e mette nel mirino il decimo sigillo in campionato. Entrambe le squadre hanno siglato sinora 41 gol e, nel match d’andata, gli altamurani vinsero per 3-2.

Foto: Felice Nichilo