Futsal, trasferta brindisina della Diaz per l’ultima di Serie B

Ultima di campionato per la Diaz che sabato 5 Aprile sarà di scena al “Pala Da Vinci” per affrontare i padroni di casa del Motorscar Brindisi nel match valevole per la ventiduesima giornata del torneo cadetto girone G.

I biancorossi vogliono consolidare il secondo posto e riscattare lo 0-6 a tavolino contro il Bernalda non avendo assolto all’obbligo di far presenziare prima dell’inizio della gara un medico designato. A questo si è aggiunto il rigetto del reclamo in Appello per quanto concerne la sfida contro l’Alta Futsal.

Il Brindisi invece è reduce dal ko per 11-6 con il Carovigno e dare continuità alla vittoria interna per 6-3 sul Ferrandina. Non saranno dell’incontro Salvo, Lisi e De Risi appiedati per un turno dal Giudice Sportivo. All’andata i biscegliesi si imposero per 5-2 grazie alle doppiette di Rappa e De Cillis e al sigillo di Dell’Olio.

La gara, che inizierà alle ore 15.00, sarà diretta da Simone Crescenzi di Viterbo affiancato da Lorenzo Saiu da Roma 1. Crono: Angelo Dilucia di Foggia.

Foto: Divisione calcio a 5