Playoff Serie B, trasferta ad Altamura per la Diaz

Superato lo scoglio Aradeo, ecco un altro derby per la Diaz che, sabato 10 maggio alle ore 16.00 sarà di scena al “Pala Piccinni” di Altamura per sfidare l’Alta Futsal nel match d’andata del secondo turno dei playoff promozione in serie A2.

Gli altamurani hanno superato al primo turno il Nausicaa e si affidano ai gol di Perrucci, top scorer della compagine barese con 20 reti e a segno nel match di ritorno contro i calabresi vinto per 3-2.

Si tratta del terzo incontro stagionale tra le due squadre con il bilancio in perfetta parità (una affermazione a testa).

La contesa sarà diretta da Francesco Sferrella di Pescara coadiuvato da Luca Gregori di Pesaro. Crono: Matteo Pio Ferrante di Pescara.

Foto: Felice Nichilo