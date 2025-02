Futsal Serie C2: il Nettuno batte la capolista nel recupero di campionato

Nettuno Bisceglie grande protagonista ieri sera nel recupero della tredicesima giornata del campionato di Serie C2, girone A, di calcio a 5 superando la capolista Monte Sant’Angelo.

Al Centro Sportivo Aurora la compagine del patron Tonio Papagni si impone sui foggiani con il finale di 5-2. Padroni di casa in gol con la doppietta per Gigi Palermo, nel tabellino dei marcatori anche Spadavecchia, Maurizio Valente e Lanotte. Per gli ospiti le marcature di Ortuso e Iaconeta non bastano per evitare la terza sconfitta stagionale.

Biscegliesi che con la vittoria numero cinque in stagione salgono a quota 18 punti con la zona playoff distante tre lunghezze. Nettuno che sabato prossimo, 8 febbraio, si recheranno nel domicilio del Futsal Lucera penultimo.