Terza sconfitta in altrettante gare per il Futbol Cinco Bisceglie, battuto al “Pala Cosmai” dal Thuriae per 7-1 nel terzo appuntamento del campionato serie C1 disputato nel pomeriggio odierno.
Il gol biscegliese è a firma Montarone, mentre per la squadra ospite spicca il pokerissimo di Balena a cui si aggiungono i sigilli di Ritorno e Valentini. Il Futbol Cinco resta a quota 0 punti. Martedì sera turno infrasettimanale in casa del Cus Bari con calcio d’inizio previsto per le ore 21:00.
Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco