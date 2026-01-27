Futsal Serie C1: Futbol Cinco questa sera in casa per il turno infrasettimanale

Nemmeno il tempo di godersi la grande vittoria con il Thuriae che per il Futbol Cinco è già tempo di vigilia di un nuovo turno di campionato. Questa sera, 20 gennaio alle ore 21.00, i nerazzurri ospiteranno al “Pala Cosmai” il Cus Bari nella diciassettesima giornata di Serie C1.

Una gara che vede i baresi favoriti considerando il divario in classifica. La squadra biscegliese occupa l’ultima posizione con 6 punti, mentre il Cus è quinto con 25 lunghezze in più rispetto ai nerazzurri. Tuttavia, la squadra ospite, nelle ultime quattro trasferte ha ottenuto 1 vittoria, un pareggio e due sconfitte. Un fattore che potrebbe rendere una partita da tripla visto l’alto morale del Futbol Cinco il quale vuole dare continuità al successo di Turi per avvicinarsi sempre più al Futsalento e voglioso di riscattare il pesante passivo maturato all’andata (13-4 per il Cus).

Stasera potrebbe debuttare il neoacquisto nerazzurro Martin Diaz Jordi Saad. Il pivot spagnolo, classe 2002, proviene dal Futsal Agrigento (serie C1 Sicilia) dove ha messo a segno 16 reti. Nel corso della sua carriera ha indossato le casacche di CFS La Union, (serie A2 spagnola) e IBS La Crete (C1 Toscana).