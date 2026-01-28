Futsal Serie C1: buon pari interno per il Futbol Cinco nel turno infrasettimanale / CLASSIFICA

Secondo risultato utile consecutivo per il Futbol Cinco che, tra le mura amiche del “PalaCosmai”, impatta contro il Cus Bari, nel match del turno infrasettimanale valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C1, dando continuità alla bella vittoria esterna di Turi. Finisce 1-1 al termine di quaranta minuti molto avvincenti e combattuti.

Gli ospiti, reduci da due vittorie consecutive contro Volare Polignano e Futsal Ostuni, approcciano la sfida desiderosi di aggiungere altri tre punti alla propria classifica approfittando della gara contro i biscegliesi, fanalino di coda del torneo. I padroni di casa, tuttavia, galvanizzati dal blitz contro il Thuriae e forti della presenza del nuovo acquisto Saad, cercano il colpaccio per alimentare le speranze di salvezza. Ne viene fuori un primo tempo molto combattuto che, nonostante le occasioni da ambo le parti, si conclude a reti inviolate. Nella ripresa il match rimane equilibratissimo ma i baresi sono abili a sbloccare la partita con lo squillo di Sette. I biscegliesi non si scompongono e hanno il grande merito di non mollare impattando la partita con il secondo sigillo consecutivo di D’Elia che regala ai suoi un punto prezioso e meritato per quanto emerso nel corso dell’incontro.

Futbol Cinco che raccoglie così il quarto punto in due gare e raggiunge quota 7 in classifica. I biscegliesi restano ultimi in graduatoria ma possono guardare con maggior ottimismo ai prossimi impegni e alla corsa salvezza. Nel prossimo turno, in programma sabato 31 gennaio, Sinigaglia e compagni saranno di scena sul campo del Futsal Ostuni.

