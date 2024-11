Futsal: scontro salvezza per il Futbol Cinco, Nettuno in trasferta a San Ferdinando

Riscattare il pesante ko maturato contro il Just Mola e proseguire quanto di buono fatto nell’ultimo match di campionato. Sono questi gli obiettivi di Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 23 Novembre alle ore 16.00.

I nerazzurri ospiteranno al “Pala Cosmai” il Ruvo nell’undicesimo incontro del torneo serie C1. Si tratta di un autentico scontro salvezza considerando che si affrontano la penultima e l’ultima della classe entrambe ripescate in estate. Tra le due compagini vi sono due punti di differenza (5 per il Cinco e 3 per il Ruvo). Diversi i biscegliesi che militano nella compagine ruvese. Si tratta di Marco Sasso, Angelo Cassanelli, Alberto Tortora e Francesco Acquaviva.

Trasferta a San Ferdinando di Puglia per il Nettuno che se la vedrà con la compagine locale in occasione del sesto turno del campionato serie C2 girone A. Biancazzurri a caccia del secondo successo consecutivo dopo l’affermazione per 5-1 con il Lucera per risalire posizioni in graduatoria. Al contempo, la squadra di casa vuole conquistare l’intera posta in palio per rimanere in scia delle prime della classe.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco