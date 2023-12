Futsal, sconfitte per Futbol Cinco e Nettuno / RISULTATI E CLASSIFICA

Magro bilancio per le due biscegliesi, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 16 Dicembre.

I nerazzurri vengono battuti per 2-1 dal Futsal Terlizzi nella prima gara di ritorno del massimo campionato regionale. Per i biscegliesi a segno De Cillis mentre, per i padroni di casa, gol di Giancola e Saragaglia. Il Futbol Cinco rimane a quota 6 punti e sabato prossimo ospiterà al “Pala Cosmai” il Cus Foggia vittorioso per 4-0 sul Futsal Ruvo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Cade anche il Nettuno sconfitto per 8-2 dal Boemondo nel turno numero 10 del torneo serie C2 girone A. Le reti biancazzurre portano la firma di Papagni e Cappelluti invece per i locali tripletta di Patruno, doppietta di Cristiani e sigilli di Roccia, Caputo e Civita. In virtù del ko in terra canosina, i ragazzi di Ventura restano a 6 lunghezze e sabato 23 Dicembre se la vedranno con il Football Club Santeramo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco