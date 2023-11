Futsal, sabato negativo per le compagini biscegliesi/ RISULTATI E CLASSIFICA

Zero punti, otto gol fatti e quindici subiti. E’ questo il bilancio delle sfide che ha visto protagoniste Diaz, Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 25 novembre.

I biancorossi di Di Chiano cedono per 3-2 contro il Città di Potenza nel match disputatosi al “Paladolmen” e valevole per la sesta giornata del campionato cadetto girone G. Prima frazione conclusa sull’1-1 con le marcature di Mongelli per i padroni di casa e Molinari per i lucani. Nella ripresa, il gol biscegliese porta la firma di Sellak mentre, per il Potenza, Cirenza e Claps. Diaz che rimane al primo posto in classifica con 18 punti con due lunghezze di vantaggio sul Senise il quale ha battuto per 8-5 il Città di Acri prossimo avversario di Pedone e compagni sabato 2 Dicembre.

Cade ancora il Futbol Cinco sconfitto per 6-4 dal Just Mola nel dodicesimo incontro del massimo torneo regionale. Ai ragazzi di Tritto non bastano la doppietta di Sinigaglia e gli acuti firmati da Tritto e Uva per interrompere la striscia negativa di risultati. Per il Mola a segno Ventrella (poker), Sciannamblo e Mazzilli. Nerazzurri sempre ultimi con 3 punti. Sabato prossimo ultima d’andata contro il Futsal Byre Ruvo.

Ko casalingo per il Nettuno battuto per 6-2 dal Cassano Murge calcio a 5. Per i ragazzi di Ventura gol di Cappelluti e Cangelli. Biancazzurri fermi a quota 3 e nel prossimo turno saranno di scena a Rutigliano ospite dell’Audax.

