Futsal: sabato negativo per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno

Sabato dal retrogusto amaro per le biscegliesi del futsal, tutte sconfitte nelle rispettive categorie dopo le gare odierne.

La Diaz saluta con onore la Coppa della Divisione dopo la sconfitta patita al PalaJacazzi al cospetto del Napoli Futsal. Padroni di casa che si impongono 4-0 ipotecando il passaggio al turno successivo. Biancorossi che adesso preparano l’esordio in campionato di sabato prossimo.

Terza sconfitta consecutiva ed ultimo posto in classifica per il Futbol Cinco Bisceglie che rimedia un 6-2 dalla Grimal Barletta in occasione del terzo turno di Serie C1. Ospiti che si portano sino al 5-0, poi una doppietta di L’Erario rende meno amaro il passivo. Gli uomini di Tritto adesso sono ultimi in compagnia del Byre Ruvo.

Parte con una sconfitta casalinga in cammino in serie C2 del Nettuno targato Francesco Ventura. Al Centro Sportivo Aurora ad imporsi è l’Azetium Rutigliano 5-2 con reti biscegliesi a firma Losapio e Piergiovanni.