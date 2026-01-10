Futsal: sabato da dimenticare per le biscegliesi / CLASSIFICA

Turno di campionato indigesto per le biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno sconfitte nelle gare disputate nel pomeriggio di oggi 10 Gennaio.

Ko interno per i biancorossi di Di Chiano che cedono al “Pala Cosmai” per 4-2 al Futsal Cetraro nel primo turno del girone di ritorno del torneo serie B girone G. Per i locali non bastano le reti di Salguero e Pedone per avere ragione della compagine calabrese a segno con Rovito, Gerbasi, Riconosciuto e Cafure. La Diaz, in virtù del ko interno, vede ridursi il vantaggio proprio dal Cetraro di 2 punti. Sabato prossimo trasferta a Carovigno contro il Real Five battuto per 5-0 dal Pisticci.

CLASSIFICA SERIE B GIRONE G

Si allunga la striscia negativa di risultati per il Futbol Cinco battuto per 4-1 dal Real Molfetta nella prima giornata di ritorno del massimo campionato regionale. Le reti arrivano tutte nel secondo tempo e portano la firma, per i molfettesi di Lovascio (doppietta), Toma e Sinigaglia mentre, per i nerazzurri, di Tritto. Il Cinco resta sempre in fondo alla graduatoria con 3 punti e, nel prossimo turno ospiterà al “Pala Cosmai” l’Eraclio terza forza del girone.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Cade anche il Nettuno sconfitto per 10-6 dalla capolista Futsal Monte Sant’Angelo nell’ottavo incontro del torneo serie c2 girone A. Protagonisti dell’incontro Claudio e Raffaele Ortuso artefici rispettivamente di un poker ed un tripletta. Le altre reti dei garganici sono di Iaconeta ed Esposto. Per i biancocelesti gol di Valente (tripletta), Gadaleta (doppietta) e Carabellese. Il Nettuno resta sempre a 10 punti e sabato prossimo ospiterà il Futsal Lucera nell’ultima d’andata.

CLASSIFICA SERIE C2 GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco