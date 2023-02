Futsal: Diaz vince in rimonta, pari Cinco, Nettuno ko / RISULTATI E CLASSIFICA

Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. E’ questo il bilancio delle squadre biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo sabato 4 febbraio.

I ragazzi di Capurso tornano alla vittoria superando al “Paladolmen” per 5-2 il Città di Potenza nella diciassettesima giornata del campionato cadetto girone G. Per i biancorossi a segno Alemao e Di Vincenzo con una doppietta a testa, a cui si aggiunge l’acuto di Di Benedetto. Per i lucani invece, gol di Lorpino e Claps. Successo molto importante per il sodalizio del presidente Cortellino che consolidano il quarto posto con 30 punti sfruttando al meglio il turno di riposo del Sammichele e il pareggio del Dream Team Palo del Colle per diminuire il gap dalle compagini che la precedono. Sabato prossimo, 11 febbraio, capitan Pedone e compagni si recheranno nella tana del Castellana C5 che ha superato per 6-3 il Senise.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Pari interno per il Futbol Cinco che impatta per 4-4 con il Futsal Monte Sant’Angelo nel turno numero 17 del massimo torneo regionale. Per i nerazzurri di Tritto gol di Sinigaglia (doppietta), D’Elia e L’Erario mentre, per la squadra garganica a segno Claudio e Raffaele Ortuso, Castriotta ed Amoroso. Con il punto ottenuto, i biscegliesi salgono a quota 21. Sabato prossimo tappa ad Aradeo per affrontare la squadra locale.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Cade infine il Nettuno battuto per 7-9 dall’Eraclio. Ai biancazzurri non bastano il poker di Gadaleta, la doppietta di Carabellese e il sigillo di Salerno rimanendo così nei bassifondi della graduatoria a quota 17. I ragazzi di Cangelli avranno modo di rifarsi martedì sera, alle ore 21.00, nella trasferta di Rutigliano con l’Azetium.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A