Futsal: Sabato agrodolce per le biscegliesi/RISULTATI E CLASSIFICA

Una vittoria ed una sconfitta. 15 gol fatti e 15 subiti. Sono questi i dati delle partite di futsal che ha visto coinvolte le portacolori biscegliesi Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 25 febbraio.

Nuovo ko per i nerazzurri di Francesco Tritto che cedono per 10-9 con il Futsal Terlizzi nel match disputatosi al “Pala Fiori” della città terlizzese maturando così l’undicesima sconfitta nella regular season la terza nel giro di sette giorni. Il Futbol Cinco rimane a quota 21 punti venendo raggiunta proprio dalla compagine terlizzese e scende in zona playout. Sabato 4 marzo, al “Pala Cosmai” arriverà il Futsal Brindisi quarta forza del girone che ha battuto per 9-4 il Futsal Byre Ruvo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Sorride ancora il Nettuno che sbanca Santeramo in Colle superando per 6-5 il Pgs Asso Don Bosco nel ventiduesimo turno del campionato serie C2. Sugli scudi ancora De Cillis artefice di una tripletta rimpinguata dai sigilli di Gadaleta e Preziosa. Con l’intera posta in palio conquistata, i biancazzurri salgono a quota 24 e martedì 28, alle ore 20.00, torneranno in campo al “Centro Sportivo Aurora” per affrontare il Futura Bitonto nel turno infrasettimanale.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A