Futsal: prova di forza della Diaz, Cinco e Nettuno ko / CLASSIFICA

Bilancio dolceamaro per le tre portacolori del futsal biscegliese scese in campo nel pomeriggio di oggi 17 Gennaio.

Pronto riscatto della Diaz che supera per 9-6 il Carovigno archiviando definitivamente la sconfitta maturata una settimana fa con il Cetraro. Mattatore dell’incontro è Lovino, autore di una tripletta, a cui si aggiungono le doppiette di De Cillis, Dell’Olio e Salguero. Per i padroni di casa non bastano i tre gol di Galeota, i due di Garrasini e l’acuto di Parisi per portare a casa un risultato positivo. La Diaz, con i tre punti conquistati in terra brindisina, sale a quota 33 mantenendo il vantaggio di 2 lunghezze sul Cetraro. Sabato prossimo nuovo appuntamento esterno con Pedone e compagni che se la vedranno con il Pisticci.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Colpaccio sfiorato per il Cinco battuto in casa per 6-5 dall’Eraclio nel secondo turno di ritorno del campionato serie C1. I nerazzurri chiudono la prima frazione avanti per 4-3 in virtù della doppietta di Sinigaglia e dei gol di Tritto e De Cillis. Per i barlettani a segno Allegretti, Minafra e Prezioso. Nella ripresa però, l’Eraclio la ribalta con la doppietta di Seccia e sigillo di Allegretti. Il gol di Uva, rende meno amaro il passivo. Il Cinco rimane sempre in ultima posizione a quota 3 punti. Sabato prossimo trasferta a Turi ospite del Thuriae.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Nuova sconfitta per il Nettuno che cede in casa per 4-1 contro il Lucera. Per i biscegliesi gol di Valente invece, per la compagine ospite si segnala la tripletta di Lanigro ed il gol di De Clemente. I biancazzurri chiudono il girone d’andata con 10 punti e sabato prossimo ospiteranno al “Centro Sportivo Aurora” la Vicente Molfetta nella ultima gara del girone di Coppa Puglia.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Rino Romanelli