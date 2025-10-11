Futsal: prima vittoria stagionale per il Futbol Cinco, Diaz sconfitto all’esordio / CLASSIFICA

Giornata agrodolce per le biscegliesi del futsal scese in campo tra Serie B e C1 nel pomeriggio odierno.

Prima vittoria stagionale per il Futbol Cinco Bisceglie che batte per 6-4 il Futsal Ostuni nel match disputatosi al “Pala Cosmai” e valevole per la quinta giornata del campionato serie C1. Una gara che ha visto protagonista Vincenzo Sinigaglia autore di una tripletta a cui si aggiungono la doppietta di Cosmai ed il sigillo di Favarò. Per gli ospiti a segno Lotesoriere (doppietta), Peloso e Narracci. Il Cinco chiude nel migliore dei modi la settimana abbandonando l’ultima posizione in classifica. Sabato prossimo trasferta a Polignano a Mare contro il Volare.

CLASSIFICA SERIE C1

Esordio amaro, invece, per la Diaz che cade 4-3 sul campo del Duelle Futsal Cetraro nella prima giornata del campionato di Serie B, girone G. In terra calabrese gara combattuta che si chiude 2-2 nella prima frazione di gioco. Nella ripresa i padroni di casa la spuntano 4-3 con marcature di Rovito, Ramundo, Gerbasi e Riconosciuto. Gol biscegliesi che portano la firma di De Cillis (doppietta) e Dell’Olio. Sabato prossimo impegno casalingo contro il Real Five Carovigno.

CLASSIFICA SERIE B

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco