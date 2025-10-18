Futsal: pokerissimo Diaz al Carovigno, Futbol Cinco ko, Nettuno vince in Coppa /CLASSIFICA

Due vittorie e una sconfitta. Bilancio parzialmente positivo per le biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo oggi pomeriggio.

I biancorossi di Di Chiano riscattano il ko di sette giorni fa contro il Cetraro superando per 5-2 il Carovigno nel match disputatosi al “Pala Cosmai” e valevole per il secondo turno del campionato serie B girone G. Mattatori dell’incontro sono stati De Cillis e Salguero autori rispettivamente di una tripletta ed una doppietta. La Diaz sale a quota 3 punti e sabato prossimo ospiterà nuovamente al “Pala Cosmai” (salvo modifiche) il Pisticci sconfitto in casa 7-5 dall’Aradeo.

CLASSIFICA SERIE B GIRONE G

Sesto turno del torneo serie C1 indigesto per il Futbol Cinco battuto 4-2 dal Volare Polignano nel gara in programma al “Gino D’Aprile”. Per i nerazzurri gol di De Cillis e Favarò mentre, per i padroni di casa a segno Manelli (doppietta), Carrieri e Satalino. I biscegliesi restano a 3 lunghezze e nel prossimo turno, in programma sabato prossimo, saranno di scena a Conversano per vedersela con gli Azzurri.

CLASSIFICA SERIE C1

Parte nel migliore dei modi il percorso del Nettuno in Coppa Puglia. Difatti i biancazzurri battono per 2-1 il Melphicta grazie ai sigilli di Valente e Canaletti. Sabato prossimo debutto in campionato contro l’Apulia Trani.