Futsal playoff: Alemao trascina la Diaz alla vittoria sul campo del Buldog Lucrezia

Vittoria di assoluto valore quella conquistata in esterna dalla Diaz, capace di imporsi 3-1 sul campo del Buldog Lucrezia nel match d’andata del primo turno playoff.

Partita dai ritmi non altissimi, ma comunque interessante per il pubblico del Pala Sivori. Alemao dopo 45 secondo manda la palla a lato, Severi replica con una azione nata da corner, Campo poco dopo divora il vantaggio solo davanti a Graziani. Al 3’57” lancio che Alemao gestisce bene, fa fuori l’avversario ed insacca nella rete con un preciso rasoterra. Buldog Lucrezia che alza notevolmente il baricentro con Graziani che evita la rete per due volte su Marinelli. Rodrigues Leite ci prova dalla distanza, ma senza fortuna. Pedone serve una palla d’oro ad Alemao che spreca. Palo di Cirillo per i padroni di casa al 15’30”.

Diaz che al 1’18” delle ripresa raddoppia con Rodrigues Leite, bravo ad insaccare dopo scambio con Alemao. Padroni di casa che provano in tutti i modi ad accorciare le distanze, ma Graziani e soci difendono bene ogni varco. Il 2-1 del Buldog Lucrezia giunge al 12’ con Marinelli che corregge in rete una imbucata. Di Benedetto replica con un diagonale di poco a fondo campo. Marchigiani che spingono sull’acceleratore, ma non hanno fatto i conti con Alemao, implacabile al 17’50” nel realizzare dalla distanza la doppietta personale che vale il 3-1 Diaz finale. Ritorno previsto sabato 20 maggio al PalaDolmen.