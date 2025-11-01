Sabato avaro di sorrisi per le biscegliesi del futsal impegnate nei rispettivi campionati con gare andare in scena oggi pomeriggio.
In Serie B la Diaz rimedia una sconfitta sul campo del Motorscar Brindisi. Nel girone G la quarta giornata porta in consegna la seconda sconfitta in altrettante trasferte per gli uomini di Giuseppe Di Chiano. Brindisi che si impone 5-2 grazie alla doppietta di Jimenez ed alle reti di Lisi, Carbone e Marangi. In casa biscegliese a segno De Cillis e Dell’Olio.
Sconfitta anche per il Futbol Cinco Bisceglie che rimedia un 1-3 al PalaCosmai ad opera della Futsal Andria nell’ottavo turno di Serie C1. Rete della banidiera per i biscegliesi a firma Natale Di Benedetto. Per gli uomini di Chiereghin a segno Doronzo con una doppietta e Somma. Neroazzurri che rimediano il settimo ko stagionale che porta all’ultimo posto in classifica.
Pari pirotecnico, infine, per il Nettuno Bisceglie che impatta davanti ai propri sostenitori contro il Futsal Byre Ruvo nel secondo turno di Serie C2, girone A. Ruvesi che chiudono avanti 3-2 la prima frazione di gioco. Nella ripresa i padroni di casa recuperano sino al 5-5 finale grazie alla quaterna di La Notte ed alla marcatura di Palermo.
