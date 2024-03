Futsal: pari Diaz, Cinco e Nettuno ko / RISULTATI E CLASSIFICHE

Un pareggio e due sconfitte. Sono questi gli esiti delle partite che ha visto protagoniste Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 9 marzo.

Pirotecnico 3-3 tra Diaz e Città d’Acri big match del diciannovesimo incontro del campionato cadetto girone G. Per i biscegliesi a segno D’Elisa, Garcia Rubio e Iodice. Con il punto ottenuto, i biancorossi salgono a quota 43 così come la squadra calabrese. Sabato prossimo trasferta a Latiano contro il Football Latiano vittorioso per 6-5 contro il Senise.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Cade il Futbol Cinco battuto per 4-1 dalla capolista Aradeo nel turno numero 24 del massimo torneo regionale. Rete di Sinigaglia per i nerazzurri invece, per i salentini, Tundo (doppietta), Finamore e Taccone. I ragazzi di Tritto rimangono sempre a 26 punti e, nel prossimo turno, ospiteranno al “Pala Cosmai” il Just Mola che ha battuto per 7-2 il Ruvo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Sconfitta anche per il Nettuno battuto per 5-1 dalla capolista Cassano delle Murge. La marcatura biancazzurra porta Ia firma di Losapio. Il Nettuno resta a 9 lunghezze e sabato prossimo se la vedrà con l’Audax Rutigliano.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Pagina facebook Nettuno