Futsal, pareggio interno del Nettuno contro l’Eraclio/RISULTATI E CLASSIFICA

Terzo pareggio consecutivo per il Nettuno che impatta per 2-2 contro l’Eraclio nel nono incontro del campionato serie C2 girone A.

Un risultato maturato in rimonta visto che i barlettani hanno concluso il primo tempo avanti per 2-0 in virtù dei sigilli di Dimatteo e Minafra. Nella ripresa il Nettuno dapprima accorcia le distanze con Spadavecchia e successivamente azzerra lo svantaggio con Maurizio Valente. Per i due calcettisti si tratta del sesto acuto in campionato.

In virtù del risultato odierno, i biancazzurri si portano a quota 9 punti e sabato prossimo si recherà a Giovinazzo ospite della vice capolista Jovis Natio.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C2 GIRONE A

Foto: Pagina facebook Nettuno