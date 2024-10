Futsal: pareggi per Diaz e Futbol Cinco, Nettuno sconfitto in Coppa / RISULTATI E CLASSIFICA

Due pareggi ed una sconfitta che preclude l’accesso al turno successivo di Coppa. Si sintetizza così il sabato di futsal che ha visto protagoniste Diaz, Futbol Cinco e Nettuno.

I biancorossi di Di Chiano pareggiano 4-4 nel big match della terza giornata del campionato cadetto girone G contro l’Aradeo. Grande protagonista dell’incontro è stato De Cillis, autore di una tripletta, a cui si aggiunge l’acuto di Rappa. La Diaz sale a quota 7 punti e sabato prossimo ospiterà l’Alta Futsal Altamura.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Torna a fare punti il Futbol Cinco che impatta per 5-5 contro gli Azzurri Conversano. Per i nerazzurri gol di De Cillis (tripletta), L’Erario e De Chirico. Il Cinco sale a 5 lunghezze e, nel prossimo turno si recherà a Grottaglie ospite del Futsal San Martino.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Pesante sconfitta per il Nettuno battuto per 8-1 dalle Aquile Molfetta nella gara d’andata del primo turno della Coppa Puglia serie C2. Il gol biscegliese porta la firma di Palermo. Sabato prossimo trasferta a Poggiorisini per affrontare la squadra locale.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco