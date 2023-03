Futsal: pareggi interni per Diaz e Futbol Cinco / CLASSIFICA

Due pareggi, nove gol fatti e nove subiti. Sono questi i dati delle partite che ha visto coinvolte Diaz e Futbol Cinco scese in campo sabato 11 marzo.

Pirotecnico 4-4 tra Diaz e Sammichele nel match valevole per la ventunesimo incontro del campionato cadetto girone G e disputatosi al “Paladolmen”. I biancorossi si portano in vantaggio con Di Benedetto. Il Sammichele pareggia i conti con Davilà e capovolge il risultato con Gumenik il quale sarà l’autore del momentaneo 3-1. Di Vincenzo sigla la rete del 2-3 con cui si conclude la prima frazione di gioco. Nella ripresa, gli ospiti siglano la quarta marcatura con Pablo Gonzalez. A questo punto mister Capurso gioca la carta Filannino quinto di movimento e la mossa da i suoi frutti con la terza rete biscegliese ad opera dello stesso Filannino a cui segue il definitivo 4-4 ad opera di Di Benedetto.

Per la Diaz si tratta del secondo pari consecutivo e consolida la quarta posizione con 35 punti a sei lunghezze dal Sammichele quando mancano cinque giornate al termine della regular season. Sabato prossimo, 18 marzo, capitan Pedone e soci si recheranno nella tana del Comprensorio Pisticci battuto per 8-3 dal Senise. (FOTO: FELICE NICHILO)

Pari anche per il Futbol Cinco che impatta al “Pala Cosmai” per 5-5 con il Barletta calcio a 5 nel ventiduesimo turno del massimo torneo regionale. Per i nerazzurri a segno Nicolantonio Di Benedetto, De Cillis, Sinigaglia, Tritto ed autogol. Per i barlettani invece doppietta di Di Matteo a cui si aggiungono i sigilli di Sellitri, Mazzuoccolo e Filannino. I biscegliesi si portano a quota 25 punti scendendo in piena zona playout viste le concomitanti vittorie del Volare Polignano ad Altamura e del Terlizzi sul Conversano prossima avversario dei ragazzi di Tritto sabato 18 marzo.

