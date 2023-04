Futsal: oggi a Bisceglie la presentazione della Final Four di Coppa Italia Serie A femminile

Si terrà questa mattina, 12 aprile alle ore 10, nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, la conferenza stampa di presentazione della Final Four di Coppa Italia di Serie A femminile e Under 19 di futsal, che avrà luogo il 22 e 23 aprile al PalaDolmen di Bisceglie (la A femminile) e 24 e 25 aprile al PalaPoli di Molfetta (Under 19).

Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente della Provincia di BAT l’Avv. Bernardo Lodispoto, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, il vicesindaco di Molfetta Nicola Piergiovanni, l’assessore allo sport di Molfetta Vincenzo Spadavecchia, il Sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci e l’assessore ai servizi sociali Silvia Altamura, i rappresentanti dei club coinvolti nelle due Final Four, così come il vicepresidente vicario della Divisione Calcio a 5 Leonardo Todaro e il Consigliere Umberto Ferrini.