Futsal: nuovo ko in C1 per il Futbol Cinco Bisceglie

Nuovo ko per il Futbol Cinco Bisceglie, sconfitto 8-3 dalla Futsal Andria al PalaColombo di Ruvo in occasione della seconda giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5.

Gara messa subito sui binari biancoazzurri con la doppietta del biscegliese Giacomo Ferrucci e la rete di Somma che permettono ai padroni di casa allenati da Giovanni Rutigliani di chiudere la prima frazione di gioco avanti 3-0. Nelle ripresa il copione non cambia, i ragazzi guidati da Maurizio Di Pinto cercano con volontà di accorciare le distanze, ma gli andriesi da par loco colpiscono in maniera letale infilando più volte l’estremo ospite Di Bitonto. Il tabellino vede le firme di Lovino, De Feo, Tortora, ancora Ferrucci, e Fortunato per un passivo di otto reti che chiude in pratica la contesa. Futbol Cinco che ha il merito di non mollare ed onorare il campo con le tre reti a firma Enzo Cassanelli (doppietta) e D’Elia che rendono meno amara la sconfitta finale.

Futbol Cinco che rimane fermo in fondo alla classifica e che sabato prossimo, 10 ottobre, al PalaDolmen ospiterà la Volare Polignano.