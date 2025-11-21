Nuovo turno di campionato per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno sui rispettivi campi di gioco sabato 22 Novembre.
I biancorossi di Giuseppe Di Chiano, dopo aver ottenuto il primo successo in trasferta, puntano a proseguire il positivo periodo di forma ospitando al “Pala Cosmai” il Città di Potenza nel turno numero 7 del torneo cadetto girone G. Una gara d’alta quota considerando che si sfidano la seconda e quarta forza del girone separate da una sola lunghezza (13 per il Potenza contro i 12 della Diaz). Non si escludono reti considerato che si affronteranno i due migliori reparti offensivi del girone (lucani a segno in 28 occasioni contro i 27 dei biscegliesi). La gara inizierà alle ore 16.00.
Trasferta a Foggia (fischio d’inizio alle 16) per il Futbol Cinco che se la vedrà con il Cus Foggia nell’undicesimo appuntamento del campionato serie C1. I nerazzurri a caccia di punti per abbandonare l’ultima posizione in graduatoria e centrare un successo che manca dal quinto turno. I foggiani, al contempo, vogliono continuare l’imbattibilità interna e riscattare il ko maturato nell’ultimo turno con il Futsal Ostuni.
Chiude il programma il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora”, sfiderà il Melphicta nel quinto turno del torneo serie C2. I biancazzurri mettono nel mirino il terzo successo in quattro gare per rimanere nelle posizioni di testa. Fischio d’inizio ore 15.30.
