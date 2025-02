Futsal, la Diaz vola al secondo turno di Coppa

Continua il cammino della Diaz nella Coppa Italia riservata alle compagini militanti nel campionato di serie B. Nel match disputato nel tardo pomeriggio al “Pala Colombo” di Ruvo, i biancorossi strapazzano per 10-2 i calabresi del Casali del Manco nel turno valevole per il primo turno della competizione nazionale.

Protagonista dell’ incontro è De Cillis autore di ben sei gol a cui si aggiungono i sigilli di Dell’Olio, Sasso, dell’under Cascavilla e una autorete.

Nel prossimo turno, in programma mercoledì 26 febbraio, i biscegliesi ospiteranno sempre al “Pala Colombo” il Nausicaa che ha superato per 4-3 il Soverato. La vincente staccherà il pass per le Final Eight di categoria.

Sul fronte campionato non è stata omologata la partita Alta Futsal – Diaz in virtù del reclamo presentato dal sodalizio biscegliese.

Foto: Felice Nichilo