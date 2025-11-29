Futsal: la Diaz vince a Mola e tiene la vetta in B, nel regionale sconfitte Cinco e Nettuno / VIDEO

Una vittoria e due sconfitte. Questo è il bottino delle tre biscegliesi scese in campo nel pomeriggio di oggi 29 Novembre per disputare le relative gare di campionato e Coppa.

Continua il momento positivo della Diaz che sbanca il “Pala Pinto” vincendo in rimonta per 3-2 contro la Just Mola. La prima frazione di gioco si conclude per 2-1 in favore della squadra barese in virtù dei sigilli di Ventrella e Raid mentre, per i biscegliesi De Cillis a segno. Nella ripresa, la Diaz azzera lo svantaggio con De Cillis e poi ci pensa Sasso a far saltare il banco. Per i biancorossi si tratta della settima vittoria in otto gare e consolida il primato con 21 punti. Sabato prossimo al “Pala Cosmai” arriva il Bernalda Futsal.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Non riesce il colpo al Futbol Cinco battuto in casa 5-3 dalla capolista Cassano Murge. Per i nerazzurri a segno Montarone, autore di una doppietta, a cui si aggiunge il sigillo di D’Elia. Per gli ospiti invece, doppietta del biscegliese Di Benedetto e acuti di Barile, Roselli e De Liso. Cinco sempre fanalino di coda con 3 punti. Nel prossimo turno, ultima d’andata con il Futsalento.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Nuova sconfitta per il Nettuno che cede per 4-2 al Jovis Natio nella terza giornata della Coppa Puglia riservata alle squadre militanti nella serie C2. I gol dei biancazzurri portano la firma di Canaletti e Carabellese mentre, per i padroni di casa, Lovino, Pastoressa, De Palma e Murolo. La Coppa andrà in archivio temporaneamente per ridare spazio al campionato. Sabato prossimo trasferta a Molfetta per affrontare la Vicente.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Alteri