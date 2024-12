Futsal: la Diaz rallenta a Bernalda, Nettuno sconfitto CLASSIFICHE

Un pareggio ed una sconfitta. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto coinvolte Diaz e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 21 Dicembre.

I biancorossi impattano per 3-3 contro il Bernalda Futsal in virtù della doppietta di De Cillis che raggiunge le 19 reti in campionato ed una autorete. Per i padroni di casa invece, a segno Gallitelli, Grossi e Carella. I biscegliesi si portano a quota 21 punti in classifica mantenendo la prima posizione in compagnia del Soverato. Diaz tornerà in campo sabato 11 gennaio per affrontare il Brindisi.

Cade il Nettuno battuto per 5-2 dalla Jovis Natio. Per i biancazzurri gol di Palermo e La Notte. Per i locali gol di Depalma (doppietta), Ignomiriello, Priscindaro e Pagano. Il Nettuno resta sempre a 9 punti in graduatoria e sabato 4 gennaio ospiterà al “Centro Sportiivo Aurora” l’Audax Rutigliano.

Foto: Felice Nichilo