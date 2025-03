Futsal: in B la Diaz riceve il Bernalda, Cinco e Nettuno chiudono la propria stagione

Sabato pomeriggio ricco di appuntamenti per le portacolori del futsal cittadino ormai vicine alla chiusura della stagione regolare e protagoniste di sfide interessanti in quest’ultimo weekend di marzo.

In Serie B, importante match casalingo per la Diaz che riceve la visita dei lucani del Bernalda nell’incontro valevole per la ventunesima giornata del girone G del torneo. A due gare dal termine, i biscegliesi possono ancora agganciare il primo posto occupato dal Soverato, ma sarà imprescindibile conquistare i tre punti per poter continuare a sognare il salto in Serie A2. Il Bernalda è una formazione ostica e sarà l’arbitro della sfida promozione tra Diaz e Soverato poiché le incontrerà entrambe negli ultimi due turni del campionato e nel corso della stagione ha dimostrato di poter dare fastidio a tutte le avversarie. Il quintetto lucano, infatti, ha conquistato fin qui 24 punti uscendo indenne nelle gare d’andata sia contro Soverato che contro la Diaz. Il match d’andata contro i biscegliesi terminò in parità, sul 3-3, al termine di quaranta minuti molto combattuti.

Nei campionati regionali, invece, si chiude domani la stagione regolare con l’ultima giornata in programma sia in Serie C1 sia in Serie C2. Nel massimo campionato regionale si congeda con la sfida al Volare Polignano il già retrocesso Futbol Cinco a cui non è bastato il successo colto sabato scorso sul campo del Veglie per alimentare le speranze salvezza. L’amarezza per la retrocessione è tanta ma i nerazzurri desiderano chiudere al meglio la propria stagione salutando con un risultato positivo un campionato nel quale i biscegliesi hanno indubbiamente lottato non riuscendo a mantenere la categoria a causa soprattutto delle tante reti subite. Di fronte arriverà un avversario ostico, ormai proiettato verso i playoff, che nel match d’andata ebbe la meglio per 4-2 dopo una sfida molto intesa e ben giocata da entrambe le squadre.

Nel girone A di Serie C2 si conclude con la trasferta contro l’Audax Rutigliano il campionato del Nettuno, deciso a far suoi gli ultimi tre punti disponibili per salutare al meglio la stagione e bissare il successo dell’andata sui baresi che al “Centro Sportivo Aurora” si arresero ai biscegliesi per 5-4 al termine di un’altalena di emozioni. (FOTO: FELICE NICHILO)