Futsal: in B esame Carovigno per la Diaz, derby della Bat per il Futbol Cinco, Nettuno ospita Lucera

Tornare a far punti dopo le sconfitte dell’ultimo turno. Obiettivo comune per le tre biscegliesi del futsal, Diaz, Futbol Cinco e Nettuno, che scenderanno sui rispettivi parquet sabato 17 gennaio.

I biancorossi di Di Chiano saranno di scena al “Prima” di Carovigno ospite del Real Five per disputare la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B girone G. Occasione propizia per poter potenzialmente allungare in classifica visto che si affronteranno le dirette inseguitrici Cetraro e Brindisi. Statistiche alla mano, non si escludono reti visto che si affrontano due squadre molto prolifiche. Entrambe le compagini hanno siglato 58 reti che ne fanno il secondo miglior attacco del girone. Al contempo, la Diaz detiene la miglior difesa con 29 reti contro le 43 del Carovigno. La gara avrà inizio alle ore 16.00 e sarà diretta da Antonio Ramunno di Venosa coadiuvato da Michelangelo Arminio di Nola. Crono: Lucio Coviello di Potenza.

Sempre alle 16.00 sarà la volta del Cinco che ospiterà al “Pala Cosmai” l’Eraclio nel secondo incontro del girone di ritorno di Serie C1. Nerazzurri a caccia di punti per interrompere la striscia negativa di risultati e provare ad accorciare lo svantaggio dalle squadre che la precedono. I barlettani invece, mettono nel mirino il decimo successo in campionato per rimanere in scia di Cassano e Futsal. Si tratta del terzo incontro stagionale tra le due squadre considerando il campionato e la Coppa. Il bilancio pende a favore dei biancorossi con due successi in altrettante gare. Dirigerà l’incontro Daniele Spagnulo di Taranto affiancato da Francesco Mallardi di Bari. Crono: Manuel Rizzato di Brindisi.

Chiude il programma il Nettuno che affronterà al “Centro Sportivo Aurora” il Futsal Lucera nel nono nonchè ultimo turno del girone d’andata di Serie C2 girone A. Una partita che si preannuncia aperta ad ogni risultato considerando che i locali vogliono riscattare il ko maturato nell’ultimo turno mentre, il Lucera per dare continuità alla vittoria ottenuta con il Boemondo. Saverio Bottalico è il direttore di gara designato per l’incontro.