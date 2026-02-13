Futsal: in B derby pugliese per la Diaz, scontro salvezza per il Cinco, Nettuno in trasferta a Ruvo

Turno di campionato tutto da vivere per le tre portacolori biscegliesi, Diaz, Cinco e Nettuno che scenderanno sui rispettivi parquet sabato 14 Febbraio.

I biancorossi di Di Chiano mettono nel mirino il quattordicesimo successo in campionato con il Sammichele nel derby pugliese valido per il diciassettesimo incontro del torneo serie B girone G. Una buona occasione per la Diaz di mantenere salda la vetta della classifica, visto il vantaggio di cinque punti sul Cetraro, quando mancano sei giornate al termine della regular season. Al contempo, la squadra ospite, va a caccia del riscatto dopo il ko interno con il Pisticci e cerca punti per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. All’andata i biscegliesi vinsero per 6-1 grazie ai gol di Lovino, Di Ciaula, Pedone, De Cillis, Salguero e Dell’Olio. La gara, in programma al “Pala Cosmai”, inizierà alle ore 16.00.

Alle ore 15.00, al “Pala Fiorentini” di Molfetta ci sarà lo scontro tra il Cinco e il Conversano valevole per il ventesimo incontro del campionato serie C1. Una partita aperta ad ogni risultato considerando che si affrontano le ultime due delle classe le quali vanno a caccia del risultato pieno per mantenere vive le speranze salvezza. Le due contendenti hanno un distacco di tre lunghezze (10 per il Conversano contro i 7 del Cinco). Di fronte il peggior attacco e la peggior difesa. Gli azzurri hanno siglato sinora 37 reti mentre i biscegliesi ne hanno subito ben 105. Nel match d’andata, il Conversano vinse per 6-3.

Chiude il programma il Nettuno di scena al “Pala Colombo” di Ruvo per affrontare la compagine locale del Futsal Ruvo nell’incontro valevole per la dodicesima giornata del campionato serie C2 girone A. Una partita che si preannuncia equilibrata visto che le due squadre hanno un punto di differenza (13-12 per il Nettuno). Le due compagini, nel match d’andata diedero vita ad uno spettacolare 5-5. Si tratta del terzo incontro stagionale tra Nettuno e Ruvo con il bilancio che dice una vittoria per il Nettuno ed un pareggio. Fischio d’inizio ore 16.00.