L’ultimo sabato del mese di Febbraio coincide con tre gare tutte da vivere per le squadre biscegliesi.
La capolista Diaz ospita al “Pala Cosmai” (fischio d’inizio ore 16) il Just Mola nella diciannovesima giornata del campionato di Serie B girone G. I biancorossi mettono nel mirino il sedicesimo successo stagionale per mantenere i cinque punti di vantaggio sul Cetraro a quattro giornate dal termine con entrambe le squadre che dovranno osservare un turno di riposo. Di fronte un Mola a caccia del quarto risultato utile consecutivo. Statistiche alla mano, si affrontano la prima e la terza miglior difesa del girone. Difatti, la Diaz ha incassato 43 reti mentre il Mola 60. All’andata, i biscegliesi si imposero per 3-2.
Turno casalingo anche per il Futbol Cinco che, al “Pala Poli” di Molfetta, ospiterà il San Ferdinando in occasione del ventiduesimo incontro del campionato di Serie C1. Una gara che si prospetta vibrante visto l’alta posta in palio: punti pesanti in chiave salvezza. Le due squadre occupano rispettivamente il terzultimo ed il penultimo posto in graduatoria. Nel match d’andata i gialloverdi si imposero per 5-3. La gara inizierà alle ore 15.00.
Chiude il programma il Nettuno di scena al “Pala Fiori” di Terlizzi per affrontare il Melphicta seconda forza del campionato serie C2 girone A. I biscegliesi puntano a dare continuità al positivo girone di ritorno e vendicare la pesante sconfitta rimediata all’andata (7-1 per il molfettesi). Si tratta del terzo incontro tra le due squadre in questa stagione con il bilancio in perfetta parità. Infatti, il Nettuno ha vinto la gara di Coppa, mentre il Melphicta in campionato. Fischio d’inizio ore 16.00. (credit foto: Rino Romanelli)